«Залезьте в прорубь»: шикующий в бассейне на Мальдивах Потап поиздевался над поклонниками

Репер и продюссер Алексей Потапенко (Потап), отдыхающий вместе с Настей Каменских на Мальдивах, поиздевался над фолловерами, предложив им «залезть в прорубь» и съесть бутерброд с икрой.

На видео, которая Настя Каменских выложила в строзиз в Instagram, пара сидит в бассейне. Перед ними — столик с едой. «Ребята, если у вас есть возможность залезть в воду, в прорубь, намазать бутерброд с икрой, сделайте это. Это очень удобно», — говорит Потап и смачно откусывает кусок бутерброда.

Ранее Каменских выложила в сеть видео с сердцем, нарисованным на мальдивском песке Потапом. Певица говорит: «Это так мило, котик!». В ответ же Потап нарочито грубо говорит ей: «А ну пошли домой, *ука».

Фото со странички Алексея Потапенко в соцсетях.

105

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter