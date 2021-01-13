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«Залезьте в прорубь»: шикующий в бассейне на Мальдивах Потап поиздевался над поклонниками

15:09 13 января 2021
Потап и Настя

Репер и продюссер Алексей Потапенко (Потап), отдыхающий вместе с Настей Каменских на Мальдивах, поиздевался над фолловерами, предложив им «залезть в прорубь» и съесть бутерброд с икрой.

На видео, которая Настя Каменских выложила в строзиз в Instagram, пара сидит в бассейне. Перед ними — столик с едой. «Ребята, если у вас есть возможность залезть в воду, в прорубь, намазать бутерброд с икрой, сделайте это. Это очень удобно», — говорит Потап и смачно откусывает кусок бутерброда.

Ранее Каменских выложила в сеть видео с сердцем, нарисованным на мальдивском песке Потапом. Певица говорит: «Это так мило, котик!». В ответ же Потап нарочито грубо говорит ей: «А ну пошли домой, *ука».

Фото со странички Алексея Потапенко в соцсетях.

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«Залезьте в прорубь»: шикующий в бассейне на Мальдивах Потап поиздевался над поклонниками

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