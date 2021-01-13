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Шоу-бизнес

Данилко пришлось оправдываться из-за фото с Малаховым

15:31 13 января 2021
Фото с Малаховым

Музыкант и продюсер Андрей Данилко, опроверг появившуюся в сети информацию о том, что он посетил в Москву и сфотографировался с телеведущим Андреем Малаховым. Артист опубликовал опровержение на своей странице в Instagram, сообщает OBOZREVATEL.

Причиной шумихи стало появление 11 января 2021 года на странице Instagram певца Прохора Шаляпина совместной фотографии с Данилко, Малаховым и артисткой Белоконь. Выяснилось, что снимок сделан более 10 лет назад, хотя СМИ приняли его за свежий.

«Это фото было сделано в гримерке, в 2010 году. Андрей (Данилко — ред.) подтверждает эту информацию», — утверждает украинский продюсер Андрей Уренев.

Напоминаем, что телеведущего Малахова внесли в базу «Миротворца» после скандального «телемоста» с Украиной.

Фото: Instagram Верки Сердючки

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