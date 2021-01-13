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"Сын ему нужен только ради денег": отец Жанны Фриске резко отреагировал на решение Дмитрия Шепелева

16:18 13 января 2021
дмитрий шепелев

После смерти Жанны Фриске ее муж Дмитрий Шепелев собрался избавиться от всех вещей, напоминающих о покойной супруге. Как сообщает СтарХит, отец Жанны на это отреагировал резко. Он собирается заблокировать продажу квартиры Фриске и винит зятя в корыстности.

«Он хочет все Жаннино забрать и заработать на этом. Сын-то ему зачем нужен? Только ради Жанниных денег… Мы у Шепелева везде заблокированы. Не общается с нами вообще. Пока не сдохнет, будет делать нам гадости», — возмущается отец Фриске.

Сын Жанны, семилетний Платон, воспитывается отцом. Бабушка с дедушкой внука не видят. Новым поводом для конфликта стала оставшаяся после Жанны квартира, где треть принадлежит отцу Фриске, треть матери и еще треть — сыну Платону.

Владимир и Ольга Фриске считают, что долю мальчика в квартире нельзя продавать до его совершеннолетия. «Я долю выкупать пока не собираюсь, она принадлежит внуку. Пусть дождется его совершеннолетия», — предлагает отец Жанны Фриске.

Напомним, у Дмитрия Шепелева уже есть новая семья. Телеведущий не скрывает отношения с Екатериной Тулуповой. Пара воспитывает семилетнего Платона и его ровесницу Ладу — дочку Тулуповой.

Фото Instagram Дмитрия Шепелева

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"Сын ему нужен только ради денег": отец Жанны Фриске резко отреагировал на решение Дмитрия Шепелева

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