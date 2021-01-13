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Шоу-бизнес

Янковский откровенно рассказал о киношном сексе с Асмус

16:22 13 января 2021
Иван Янковский

Внук известного актера Олега Янковского Иван Янковский рассказал о нашумевшем фильме «Текст» и эротической сцене с Кристиной Асмус, после которой на актрису обрушился шквал критики.

Так, в эфире программы «Кино в деталях» он рассказал, что не стыдиться пикантных сцен, и что играть в таких фильмах, как «Текст», ему интересно.

«Это профессия. Мы свою работу сделали достоверно и хорошо, хотя все, естественно, понимают, что это обман, ничего не было. Просто мы качественно развели всех. Человек должен понимать, что это кино…» — сказал Иван Янковский.

Как передает «СтарХит», некоторые не перестают приписывать Ивану интрижку с Кристиной Асмус, однако актер не обращает внимания на сплетни и уверяет, что готов на новые необычные предложения от режиссеров.

Напомним, что Кристина Асмус рассталась с Гариком Харламовым. Поклонники предположили, что это произошло после съемок «Текста». Однако сама Асмус заявляла, что подавала на развод, когда роман, по которому сняли фильм, еще не был написан.

Фото Ивана Янковского из социальных сетей.

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