27.94 / 28.18 33.87 / 34.30
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Скорбящий Бедняков на могиле простился с отдыхом в Доминикане

16:47 13 января 2021
Андрей Бедняков

Украинский актер и телеведущий Андрей Бедняков, отдыхавший с семьей в Доминиканской Республике, концептуально попрощался с закончившимся отпуском.

Бедняков выложил в Instagram фото возле памятного знака, на который «прифотошоплены» даты «рождения и смерти» отпуска: 26 декабря 2020 года — 9 января 20201 года.

Сам ведущий, прижав кепку к груди, задумчиво смотрит вдаль. «Всех с первой рабочей неделей 2021», — так прокомментировал он фото.

Напомним, что Андрей Бедняков недавно повеселил подписчиков фотографией, на которой продемонстрировал «отпускной» животик и «футболочный» загар.

Отдыхает в Доминикане и шоумен Вадим Мичковский (сценическое имя — Дядя Жора), который решил заделаться женским фитнес-тренером.

Фото Андрея Беднякова из социальных сетей.

117

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Настя и Потап на пляже

«А ну пошли домой, с***!» Потап нагрубил Насте Каменских

Ольга Фреймут

«Третьего ребенка выбросили ради второго мужа?» Фреймут получила «укол» от подписчицы

Эллерт и Мишина

«Ты мой рыгунчик»: нежности «холостячки» Мишиной с Эллертом подняли на смех

Оля Полякова

Шикарный особняк Поляковой показали с высоты птичьего полета

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер