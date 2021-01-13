Скорбящий Бедняков на могиле простился с отдыхом в Доминикане

Украинский актер и телеведущий Андрей Бедняков, отдыхавший с семьей в Доминиканской Республике, концептуально попрощался с закончившимся отпуском.

Бедняков выложил в Instagram фото возле памятного знака, на который «прифотошоплены» даты «рождения и смерти» отпуска: 26 декабря 2020 года — 9 января 20201 года.

Сам ведущий, прижав кепку к груди, задумчиво смотрит вдаль. «Всех с первой рабочей неделей 2021», — так прокомментировал он фото.

Напомним, что Андрей Бедняков недавно повеселил подписчиков фотографией, на которой продемонстрировал «отпускной» животик и «футболочный» загар.

Отдыхает в Доминикане и шоумен Вадим Мичковский (сценическое имя — Дядя Жора), который решил заделаться женским фитнес-тренером.

Фото Андрея Беднякова из социальных сетей.

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