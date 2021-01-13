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Лицемерный до ужаса: "сытого" Тарзана раскритиковали за фото с нищими детьми в Африке

16:57 13 января 2021
тарзан

Наташу Королеву вместе с мужем Тарзаном раскритиковали за африканский тур. Месяц назад пара решила перезагрузить отношения, а заодно и поучаствовать в съемках телепроекта «Племя». Сейчас звездных супругов обвиняют в лицемерии: в Instagram считают, что Королева и Тарзан относятся к аборигенам исключительно как к экзотической декорации и пользуются бедственным положением жителей.

Особенно резко публика отреагировала на фото Тарзана с детьми из африканского племени.

Идею фотосессии назвали непонятной и неудачной.

Напомним, Королева сначала рассказывала, что живет на острове среди аборигенов, участвует в шаманских обрядах и принимает домашние роды. Потом оказалось, что африканский тур был частью нового телепроекта.

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Лицемерный до ужаса: "сытого" Тарзана раскритиковали за фото с нищими детьми в Африке

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