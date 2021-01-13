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Шоу-бизнес

Худеющая во сне Вера Брежнева заинтриговала постельным фото

17:40 13 января 2021
Вера Брежнева

Певица Вера Брежнева рассказала об изменении своего режима сна и опубликовала в Instagram фото постели.

«Во время карантина я приучила себя ложиться рано. Чему очень рада. Самые ценные часы, когда я восстанавливаюсь, худею, расслабляюсь и отдыхаю, я провожу во сне, как и нужно. Раньше встаю и с утра бодрой успеваю все. Лучше высыпаюсь за те же 8 часов», — написала Вера Брежнева.

Подписчики живо включились в обсуждение того, какой режим сна более оптимальный. При этом некоторые из фолловеров отмечают, что готовы спать в любую секунду, если есть возможность.

Ранее Вера Брежнева удивила поклонников новым образом в наряде из коллекции известного бренда.

Фото: Instagram Веры Брежневой

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