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Шоу-бизнес

У Славы Каминской случилась беда в Мексике: звезда попросила совета у фолловеров

17:38 13 января 2021
каминская

Певица Слава Каминская из «НеАнгелов» решила провести зимний отпуск на мексиканском курорте. Уже находясь в Акапулько, Слава обнаружила, что у нее пропал голос.

каминская

В отчаянии Каминская решила обратиться за советами к фолловерам в Instagram. Кроме откровенно глупых рекомендаций в стиле «плюнуть в горло», «снять порчу», пробился и голос разума. Каминской советуют не терять времени и идти к врачу, тем более, что больное горло — настораживающий симптом в период эпидемии коронавируса.

Напомним, Слава Каминская после развода сообщила, что ее сердце снова занято. Нового возлюбленного певица представила как хорошего мужчину, который ценит, любит и уважает.

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