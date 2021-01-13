У Славы Каминской случилась беда в Мексике: звезда попросила совета у фолловеров

Певица Слава Каминская из «НеАнгелов» решила провести зимний отпуск на мексиканском курорте. Уже находясь в Акапулько, Слава обнаружила, что у нее пропал голос.

В отчаянии Каминская решила обратиться за советами к фолловерам в Instagram. Кроме откровенно глупых рекомендаций в стиле «плюнуть в горло», «снять порчу», пробился и голос разума. Каминской советуют не терять времени и идти к врачу, тем более, что больное горло — настораживающий симптом в период эпидемии коронавируса.

Напомним, Слава Каминская после развода сообщила, что ее сердце снова занято. Нового возлюбленного певица представила как хорошего мужчину, который ценит, любит и уважает.

311

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter