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Шоу-бизнес

"Прости меня": Алексей Панин обратился к умершей матери, с которой не мог проститься

19:25 13 января 2021
панин

Актер Алексей Панин прервал молчание и ответил всем соболезнующим из-за смерти его матери. Журналист и издатель Татьяна Власова заразилась коронавирусом и 5 января скончалась.

На 9-й день после смерти мамы актер опубликовал фото из семейного альбома. Снимки были сделаны 13 лет назад. Кроме Татьяны Власовой и Панина, на фото присутствует еще и дочь Панина Анна.

Панин попросил прощения у матери — очевидно, за то, что не смог с ней проститься. Актер в тот момент находился в Испании, где уже обзавелся жильем и строил большие планы на будущее.

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