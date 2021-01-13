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Шоу-бизнес

Звезда комедии "Выскочка" внезапно умерла в 38 лет

20:13 13 января 2021
Джессика Кэмпбелл в фильме «Выскочка»

Бывшая американская актриса Джессика Кэмпбелл внезапно умерла в возрасте 38 лет. Как сообщает издание TMZ, о смерти Джессики рассказала ее двоюродная сестра Сара Уэсслинг. Кэмпбелл, которая в 2003 году решила завершить свою продлившуюся 11 лет кинокарьеру и начала работать натуропатом, вернулась домой после приема пациентов. Женщина пошла в ванную. И оттуда больше не вышла. Обеспокоенная тетя нашла племянницу лежащей на полу и попыталась привести ее в чувство. Вызвали скорую помощь, но врачи не смогли ничем помочь.

Причина смерти выясняется. Результаты вскрытия еще не готовы.

Кузина говорит, что Джессика жаловалась на заложенность носа и чувствовала симптомы простуды, но семья не верит, что это был коронавирус.
У Джессики остался десятилетний сын Оливер.

Кэмпбелл наиболее известна о роли Тэмми Мецлер в фильме 1999-го года «Выскочка», главные роли в котором сыграли Риз Уизерспун и Мэттью Бродерик. Она также снималась в фильме «Безопасность вещей», сериале «Чудики и чокнутые».


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