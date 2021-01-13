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Шоу-бизнес

MARUV высадилась в Дубае и снова обнажилась

22:29 13 января 2021
maruv

Певица MARUV (Анна Корсун), несмотря на критику, продолжает эпатировать публику своими нарядами. Новый шанс продемонстрировать все прелести фигуры появился в Дубае, где отдыхает звезда.

В бассейне отеля MARUV устроила фотосессию в минималистическом черном бикини. Фолловеры пошутили, что купальник выглядит скромнее, чем некоторые сценические костюмы Анны.

MARUV отдыхает в одном из самых популярных отелей ОАЭ, где гостям предлагаются на выбор четыре бассейна. Анна выбрала тот, где можно сфотографироваться на фоне урбанистических пейзажей Дубая.

Напомним, на шоу «Суперстар» на росТВ MARUV пришла в полупрозрачном боди, в туфлях на высоких каблуках и в чулках с подтяжками на кружевном поясе. В соцсетях решили, что певица, возможно, забыла одеться.

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