«Мои родичи»: дочь и экс-муж Аллы Пугачевой встретили свиней на Багамах

Певица Кристина Орбакайте вместе с дочерью и мужем сейчас отдыхают на Багамах. Компанию им составил Филипп Киркоров с дочерью и сыном. Вместе две семьи побывали на одной из главных туристических достопримечательностей Багам — Острове Свиней (Pig Beach) и поделились фотовоспоминаниями в Instagram.

Остров примечателен тем, что заселен не людьми, а дикими свиньями. Колония насчитывает до 60 животных. Чтобы встретиться с ними, не обязательно сходить на берег — поросята охотно подплывают к борту яхты и принимают угощение от туристов.

Дети были в восторге от плавающих поросят и сразу вспомнили мультфильм о Свинке Пеппе. Филипп Киркоров рискнул взять одного из поросят на руки и принести поближе к лодке. А Кристина Орбакайте, снимая видео, пошутила: приплыли мои родичи.



Напомним, дочь Орбакайте и дети Киркорова — практически ровесники. Клаве Земцовой — 8 лет. Алле-Виктории Киркоровой недавно исполнилось девять лет, ее брату Мартину — восемь. Праздники дети часто отмечают совместно.

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