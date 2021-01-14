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Шоу-бизнес

«О, ролевые игры?» Внезапно преобразившаяся Настя Каменских вызвала фантазии

7:37 14 января 2021
каменских

Певица Настя Каменских, отдыхающая вместе с мужем Потапом на Мальдивах, внезапно сменила имидж. Если обычно Каменских красуется на фото в смелых мини или откровенных купальниках, то для новой фотосессии Настя выбрала строгий, практически офисный наряд.

В застегнутой на все пуговицы блузке и с гладко уложенными волосами звезда стала похожей то ли на строгую учительницу, то ли на официантку. «О, ролевые игры», — отреагировали на это фолловеры.


Напомним, ранее поклонники Каменских обратили внимание, что Настя резко похудела, несмотря на то, что периодически позволяет себе нездоровые лакомства.

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