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Шоу-бизнес

«Зачет!!!» Шатунов пожелал смерти Разину

8:59 14 января 2021
шатунов и разин

Конфликт между знаменитым в 90-е певцом Юрием Шатуновым («Ласковый май») и его бывшим продюсером Андреем Разиным вышел на новый виток. Взаимных оскорблений сторонам было мало. Шатунов пожелал Разину смерти: певец согласен, что некоторые конфликты можно решить, только физически устранив одного из оппонентов.

Споры между Шатуновым и Разиным возникли на почве истории «Ласкового мая». Шатунов считает, что роль Разина в жизни группы была преувеличена, да и характер продюсера лучше всего описывается непечатной лексикой. Разин же утверждает, что это он зарегистрировал название «Ласковый май», а оскорблениями от имени Шатунова, скорее всего бросается какая-то из фанаток певца.

Шатунов грубо ответил всем тем, кто считает, что без Разина певец бы остался никому не известным.

За попытки постоянно подчеркивать свою роль в создании «Ласкового мая» Разин удостоился от Шатунова обидного прозвища.

Также Шатунов сравнивает Разина с «грязью и хламом», которые пора вынести из дома. При этом в возможность добиться справедливости законным путем певец не слишком верит.

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