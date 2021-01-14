После Рады Вакарчук замахнулся на «новый вызов»

Для фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука 2020 год был насыщенным: певец-политик во второй раз покинул парламент, запустил новый музыкальный проект и анонсировал большое турне по Украине. Теперь Вакарчук намекает, что вскоре сможет похвастаться новыми достижениями: например, будет выступать не как солист, а организует музыкальное сопровождение на тромбоне.

Напомним, Вакарчук в 2020 году запустил новый музыкальный проект «Оранжерея» и записал первый сингл «Знову». Публика восприняла трек и клип без особого восторга.

Фото sviatoslav. vakarchuk/Instagram

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