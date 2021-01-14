Подавшийся в фотомодели внук Софии Ротару «построил» родственников

Внук известной певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко опубликовал несколько фотографий, сделанных в Нью-Йорке, под которыми тут же отметились его родственники, в том числе и бабушка.

Фото Анатолий выложил в Instagram, сопроводив его многозначительным комментарием об ожидании.

Под этим постом поочередно «отметились» близкие родственники Анатолия: его сестра София, отец Руслан Евдокименко, обе бабушки — София Ротару и теща Руслана Евдокименко Людмила, а также мать Анатолия Светлана.

На своей страничке Анатолий выложил еще несколько романтичных фото.

Ранее внук Софии Ротару презентовал новый трек «Solar Affair» и получил горячую поддержку от родных и близких.

Фото Анатолия Евдокименко из социальных сетей.

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