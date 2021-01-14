«В больницах мест нет»: актриса из сериала «Милые обманщицы» со слезами рассказала о больном ковидом муже
Южноафриканская и австралийская актриса Таммин Сурсок, которая сейчас проживает в городе Остин (американский штат Техас), со слезами рассказала в опубликованном в Instagram видео, что ее муж-продюсер Шон МакЮэн, с которым они женаты уже почти десять лет, заболел коронавирусом. У него в течение нескольких дней была температура почти 40 градусов, а мест в больницах нет.
37-летняя Таммин, известная по американским телесериалам «Милые обманщицы» и «Молодые и дерзкие», призналась, что ей было по-настоящему страшно. Сурсок сказала, что поначалу колебалась, стоит ли сообщать об этом в соцсетях, но потом все же решилась, так как сейчас многие семьи сталкиваются с подобной проблемой.
«Я не могу лгать перед всеми вами и делать вид, что все в порядке, когда это не так. COVID реален. Это страшно», — написала Таммин. Она подчеркнула, что у некоторых людей болезнь протекает легко, как обычная простуда. Но так везет не всем. Ее муж — здоровый и полный сил мужчина. И тем не менее он тяжело переносит инфекцию, а медицинскую помощь сейчас найти очень трудно. Все больницы переполнены. Сейчас Шону стало немного легче — температура снизилась до 38,9.
У самой Таммин и ее дочек (шестилетней Финикс и двухлетней Леннон) нет симптомов болезни и тест на ковид негативный. Она подозревает, что муж заразился в продуктовом магазине. Семья соблюдала самоизоляцию, и они редко выходили из дома.
Актриса призвала людей носить маску для лица, чтобы предотвратить распространение заболевания.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за отказ надеть маску. Позже актер публично признал свою ошибку.
Фото Instagram
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