«В больницах мест нет»: актриса из сериала «Милые обманщицы» со слезами рассказала о больном ковидом муже

Южноафриканская и австралийская актриса Таммин Сурсок, которая сейчас проживает в городе Остин (американский штат Техас), со слезами рассказала в опубликованном в Instagram видео, что ее муж-продюсер Шон МакЮэн, с которым они женаты уже почти десять лет, заболел коронавирусом. У него в течение нескольких дней была температура почти 40 градусов, а мест в больницах нет.

37-летняя Таммин, известная по американским телесериалам «Милые обманщицы» и «Молодые и дерзкие», призналась, что ей было по-настоящему страшно. Сурсок сказала, что поначалу колебалась, стоит ли сообщать об этом в соцсетях, но потом все же решилась, так как сейчас многие семьи сталкиваются с подобной проблемой.

«Я не могу лгать перед всеми вами и делать вид, что все в порядке, когда это не так. COVID реален. Это страшно», — написала Таммин. Она подчеркнула, что у некоторых людей болезнь протекает легко, как обычная простуда. Но так везет не всем. Ее муж — здоровый и полный сил мужчина. И тем не менее он тяжело переносит инфекцию, а медицинскую помощь сейчас найти очень трудно. Все больницы переполнены. Сейчас Шону стало немного легче — температура снизилась до 38,9.

У самой Таммин и ее дочек (шестилетней Финикс и двухлетней Леннон) нет симптомов болезни и тест на ковид негативный. Она подозревает, что муж заразился в продуктовом магазине. Семья соблюдала самоизоляцию, и они редко выходили из дома.

Актриса призвала людей носить маску для лица, чтобы предотвратить распространение заболевания.

Таммин с мужем и детьми

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за отказ надеть маску. Позже актер публично признал свою ошибку.

Фото Instagram



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