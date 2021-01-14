28.00 / 28.24 33.87 / 34.29
Киев: -7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Денег у них нет?» Дочь Аллы Пугачевой обеспокоила подписчиков печальным взглядом

2:31 15 января 2021
дочь пугачевой

Певица Кристина Орбакайте на фото с отдыха в Майами удивила скорбным выражением лица. Ее фанаты в шутку предположили, что может быть у звезды просто закончились деньги на оплату элитного отдыха.

Орбакайте уехала на курорт вместе с мужем и дочерью, там же решил провести отпуск Филипп Киркоров с дочерью и сыном. Мир тесен, и в Майями звезды встретились с участниками петербургской группы Little Big.

56

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
осадчая

«А где варенички?!» Показавшей праздничный стол Кате Осадчей пришлось оправдываться

Тина Кароль

«Но с Даном Баланом…» Написавшей резкость Тине Кароль напомнили одну «победу»

Анатолий Евдокименко

Подавшийся в фотомодели внук Софии Ротару «построил» родственников

Филипп Киркоров

Украинский телеведущий Владимир Остапчук не сдержал мата при виде Филиппа Киркорова

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер