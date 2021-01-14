«Денег у них нет?» Дочь Аллы Пугачевой обеспокоила подписчиков печальным взглядом

Певица Кристина Орбакайте на фото с отдыха в Майами удивила скорбным выражением лица. Ее фанаты в шутку предположили, что может быть у звезды просто закончились деньги на оплату элитного отдыха.

Орбакайте уехала на курорт вместе с мужем и дочерью, там же решил провести отпуск Филипп Киркоров с дочерью и сыном. Мир тесен, и в Майями звезды встретились с участниками петербургской группы Little Big.

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