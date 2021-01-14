«А где варенички?!» Показавшей праздничный стол Кате Осадчей пришлось оправдываться

Телеведущей Кате Осадчей пришлось оправдываться за скромный праздничный стол на Щедрый вечер 13 января. Семью Катя угощала скромным набором закусок, и стол выглядел бледной тенью своего новогоднего собрата.

«Что это у вас так мало еды? Там, наверное, за кадром еще что-то готовится?» — недоумевали те, кто посетил страницу Осадчей в Instagram. Инстаграмщице напомнили, что она, по-видимому, забыла сфотографировать главное праздничное блюдо.

«ФАКТЫ» собрали рецепты блюд, которые традиционно готовились в Украине на Щедрый вечер 13 января. А 14 января предлагаем поздравить Василиев и Василис с Днем ангела красивыми открытками.

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