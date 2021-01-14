Украинский телеведущий Владимир Остапчук не сдержал мата при виде Филиппа Киркорова

Известный певец Филипп Киркоров в канун старого Нового года опубликовал «царские» фотографии, предложив обозначить этот день, как «Чумовой Новый год».

Фотографии он выложил в своем Instagram, предложив фолловерам вместе «спеть в караоке» и выбрать фото, которое «отражает больше всего ваш mood на сегодня».

Под этим постом «отметился» и украинский ведущий Владимир Остапчук, использовавший ненормативную лексику.

Ранее сообщалось, что Киркорова, который проводит новогодние каникулы в Майами (штат Флорида, США), в России разыскивают налоговая инспекция и судебные приставы — певец задолжал налоговикам почти 100 тысяч рублей.

Кстати, проблемы с фискалами возникали и у российского актера Павла Деревянко — его из-за неуплаты налога на машину, а также неоплаченных штрафов за превышение скорости не выпускали за границу. Однако друзья актера «порешали» все вопросы «на высоком уровне» и теперь Деревянко отдыхает на Мальдивах.

Фото Филиппа Киркорова из социальных сетей.

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