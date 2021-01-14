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Шоу-бизнес

Дуа Липу заподозрили в беременности

10:59 14 января 2021
Дуа Липа

Британская певица и модель косовского происхождения Дуа Липа спровоцировала слухи о своей беременности, опубликовав в Instagram целый ряд «детских смайликов», сопровождающих ее фото, которые она сделала во время отдыха в Мексике. Подписчики сразу же бросились строить догадки и поздравлять 25-летнюю звезду.

«О, Боже! Ребенок», «Только я думаю, что она беременна? Люблю тебя, Дуа Липа», — писали фолловеры.

Предполагается, что отцом ребенка, если Дуа и впрямь находится в интересном положении, является ее 21-летний бойфренд Анвар Хадид. «Мексиканские каникулы» они проводят вместе.

Анвар — младший брат знаменитых супермоделей Беллы и Джиджи Хадид. И сам работает в модельном бизнесе.

С Анваром Дуа состоит в отношениях с июля 2019 года.

Дуа и Анвар

В сентябре, как писали «ФАКТЫ», Джиджи Хадилд впервые стала мамой, родив девочку певцу Зейну Малику.

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