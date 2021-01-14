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Шоу-бизнес

Гарик Харламов слил в сеть странные фото со своего телефона

11:36 14 января 2021
Гарик Харламов

Шоумен Гарик Харламов нашел на своем телефоне «странные» фото и тут же поделился ими с фолловерами.

«Набор странных фотографий из телефона», — пишет Харламов в Instagram и публикует подборку.

На одних фото Гарик Харламов в гриме под разные типажи, на других его лицо искажено фильтрами. А заканчивается серия фотографий кадром из мультфильма о попугае, обезьянке, удаве и слоненке. С нецензурным комментарием.

Ранее Харламов показал видео со своим двойником — подражатель появился в соцсети TikTok и, судя по всему, серьезно донимает настоящего Гарика. ТАк или иначе, но шоумен опубликовал видео, в котором использовал кадры с «грозным» украинским журналистом Дмитрием Гордоном, грозящим «вырвать кадык» неизвестному.

Фото Гарика Харламова из социальных сетей.

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