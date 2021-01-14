«Как вся Россия»: «втянувший» Андрея Богдана в скандал Артур Пирожков спровоцировал шутку

Шоумен и певец Александр Ревва (сценический псевдоним Артур Пирожков), на концерте которого в День Конституции «засветился» бывший в то время главой Офиса президента Украины Андрей Богдан, предложил фолловерам закончить фразу и нарвался на неожиданный ответ.

В своем Instagram Александр Ревва выложил фотографию, написав следующее: «Я сейчас смешной, небритый и пьяный, как… (предложите свой вариант)».

Среди топовых вариантов — «Как вся Россия».

Александр Ревва родился в украинском Донецке, сейчас живет и работает в России. Он часто бывает в Украине, в частности, выступает в столичном клубе «Queen».

Недавно шоумен поздравил известного итальянского актера и музыканта Адриано Челентано с 83-летием, опубликовав в соцсетях свое фото, на котором он похож на итальянца как брат-близнец.

Фото Александра Реввы из социальных сетей.

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