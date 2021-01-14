И спавшие с плеч бретельки: Винник обнял жену на страстном моменте песни

Команда Олега Винника напомнила поклонникам о масштабном туре певца в 2019 году и выложила на его YouTube-канале песню «Роксолана» с концерта в столичном Дворце Спорта.

Олег Винник и его супруга Таисия Сватко (Таюне) пели песню «Роксолана». На Таюне было надето эффектное черное платье со звездой-вырезом на груди и спадающими бретельками.

В финале песни Олег Винник подошел к супруге, обнял ее за талию.

На видео — с 2:31.

Олег Винник часто обнимает супругу во время концертов. Так было и во время недавнего новогоднего выступления, когда Винник и Таюне пели песню о красивой женщине и Бали.

Недавно Таюне праздновала день рождения, с которым ее трогательно поздравил супруг. Олег Винник выложил в соцсети фотографию жены в красивом черном платье и написал: «Оказывается не только на огонь и воду можно смотреть вечно…»

Фото Олега Винника из социальных сетей.

90

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter