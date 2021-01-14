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Шоу-бизнес

Санту Димопулос очаровал знаменитый турецкий мясник

13:04 14 января 2021
Санта Димопулос

Бывшая солистка «ВИА Гры» Санта Димопулос, отдыхающая в Объединенных Арабских Эмиратах, осталась под впечатлением от работы и гостеприимства известного турецкого мясника и шеф-повара Нусрета Гекче, владеющего сетью стейк-хаусов.

Так, певица, опубликовавшая в Instagram личный рейтинг ресторанов в Дубае, поставила его Nusr-Et Dubai на первое место. По ее словам, подаваемые в заведения блюда всегда вкусны и качественны, но особо ее впечатлило отношение хозяина ресторана к своим гостям.

Нусрет Гекче — турецкий мясник, шеф-повар и ресторатор, которому принадлежит сеть стейк-хаусов Nusr-Et. Его прозвали Salt Bae — «парень с солью». Популярным он стал благодаря роликам в соцсетях. После одного из них — «Ottoman Steak» — он и получил свое прозвище.

На видео ресторатор демонстрировал оригинальную технику присаливания мяса — он поднимал щепотку соли на уровень предплечья, ронял крупные кристаллы с кончиков пальцев на локоть, откуда они соскальзовали на блюдо.

Эксклюзивное интервью с Сандрой Димопулос о ее участии в «Танцях з зірками» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Санты Дипомулос из социальных сетей.

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