«Попа в мыле»: жена Петросяна раскрыла интимные подробности
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась, как выматывается, пока соберет юного Вагана на прогулку. Мальчику сейчас 10 месяцев, и основной груз забот о малыше лег на материнские плечи.
«Собрать Вагана на прогулку тот еще квест. Попа в мыле (и не только она)», — пооткровенничала молодая мать и показала костюм, который выбрала для прогулок с сыном.
Напомним, сын у Петросяна и Брухуновой родился 13 марта 2019 года. Ходят слухи, что пара планирует второго ребенка.116
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