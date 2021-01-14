У Кейт Миддлтон нашлись кузины в США – знаменитые голливудские актрисы

У герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон обнаружились дальние родственницы в США. И это не кто иной, как популярные голливудские актрисы — сестры Фэннинг. Обе начали кинокарьеру еще в детстве. Старшая из них, 26-летняя Дакота Фэннинг, известна по ролям в фильмах «Паутина Шарлотты», «Война миров», «Однажды в… Голливуде», киносаге «Сумерки». Младшая, 22-летняя Эль Фэннинг, снималась в фильмах «Малефисента», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Вавилон», «Супер 8».

Как сообщает издание Daily Express, генеалогическое исследование на Ancestry.com показало, что сестры Фэннинг являются прямыми потомками короля Англии Эдуарда III из династии Плантагенетов, который умер в 1377 году. Эдуард был женат на Филиппе де Авен — дочери Вильгельма I Доброго, графа де Ано и Жанны Валуа, сестры французского короля Филиппа VI. От этого брака Эдуард имел 12 детей.

Дакота и Эль связаны с почившим монархом через свою мать-теннисистку Хизер Джой Аррингтон, которая приходится ему прапра- (и еще 20 раз пра-) внучкой.

Фэннинг являются отдаленными кузинами Кейт Миддлтон, которая вышла замуж за британского принца Уильяма в 2011 году. 39-летнюю герцогиню также связывают родственные связи с Эдуардом.

Историк Мишель Эрканбрак говорит, что Дакота и Эль могут считаться «давно утерянными принцессами». Эль, к слову, примерила эту роль, сыграв Спящую Красавицу принцессу Аврору в двух фильмах «Малефисента».

Сестры Фэннинг

Эль Фэннинг в роли принцессы Авроры

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Фото Instagram/Twitter

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