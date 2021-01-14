«Отстойная песня»: Наталья Могилевская разочаровала поклонниц

Известная украинская певица Наталья Могилевская представила новую «Натусик», которую считает новогодним экспериментом. Видео она опубликовала в своем Instagram.

«Я рада, что вам понравился наш новогодний эксперимент! Уea… Спасибо за любовь. Спасибо за хейт. Двигаюсь дальше и уже работаю над новым материалом», — написала Наталья Могилевская.

Однако многие подписчики негативно отнеслись к новой песне, оставив комментарии к видео: «Как по мне деградация», «Я скучаю за драматической Натальей Могилевской». Много лайков собрал также лаконичный отзыв: «Отстойная песня». Те, кому понравился трек «Натусик», отмечают его танцевальность.

Ранее сообщалось, что Наталью Могилевскую раскритиковали за написанное ею новогоднее поздравление, в котором она попыталась изложить свою жизненную философию.

Фото из Instagram Натальи Могилевской

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