28.00 / 28.24 33.88 / 34.30
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Отстойная песня»: Наталья Могилевская разочаровала поклонниц

13:03 14 января 2021
Наталья Могилевская

Известная украинская певица Наталья Могилевская представила новую «Натусик», которую считает новогодним экспериментом. Видео она опубликовала в своем Instagram.

«Я рада, что вам понравился наш новогодний эксперимент! Уea… Спасибо за любовь. Спасибо за хейт. Двигаюсь дальше и уже работаю над новым материалом», — написала Наталья Могилевская.

Однако многие подписчики негативно отнеслись к новой песне, оставив комментарии к видео: «Как по мне деградация», «Я скучаю за драматической Натальей Могилевской». Много лайков собрал также лаконичный отзыв: «Отстойная песня». Те, кому понравился трек «Натусик», отмечают его танцевальность.

Ранее сообщалось, что Наталью Могилевскую раскритиковали за написанное ею новогоднее поздравление, в котором она попыталась изложить свою жизненную философию.

Фото из Instagram Натальи Могилевской

176

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Настя и Потап на пляже

«А ну пошли домой, с***!» Потап нагрубил Насте Каменских

Олег Винник

И спавшие с плеч бретельки: Винник обнял жену на страстном моменте песни

Анатолий Евдокименко

Подавшийся в фотомодели внук Софии Ротару «построил» родственников

Ани Лорак

Ани Лорак внезапно поседела

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер