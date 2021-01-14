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Шоу-бизнес

Щедрая Леся Никитюк впечатлила коллег едой на столе и стала им все «заворачивать»

13:17 14 января 2021
леся никитюк

Телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала, как отмечала Старый Новый год. В Щедрый вечер стол ломился от количества приготовленных блюд. Подписчики Леси в Instagram признавались, что у них даже на новогоднем столе угощений было меньше.

Понимая, что семья все не съест, Леся охотно раздает угощения:

Напомним, ранее Никитюк поделилась с рецептом съедобной новогодней елки.

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