Щедрая Леся Никитюк впечатлила коллег едой на столе и стала им все «заворачивать»

Телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала, как отмечала Старый Новый год. В Щедрый вечер стол ломился от количества приготовленных блюд. Подписчики Леси в Instagram признавались, что у них даже на новогоднем столе угощений было меньше.

Понимая, что семья все не съест, Леся охотно раздает угощения:

Напомним, ранее Никитюк поделилась с рецептом съедобной новогодней елки.

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