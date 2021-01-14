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Шоу-бизнес

Идеальный отдых: Alyоsha и Тарас Тополя показали подросшую дочку

13:19 14 января 2021
Alyоsha и Тарас Тополя

Певица Alyоsha и фронтмен группы «АНТИТІЛА» Тарас Тополя, ставшие родителями в третий раз, вместе с детьми отправились на отдых. Для зимнего отпуска они выбрали теплую страну и море. Где именно проводят каникулы, пока в Украине ужесточили карантин, артисты не уточняют. Зато Alyоsha поделилась ярким семейным фото в Instagram, показав счастливых сыновей и подросшую дочку Марию, которой 15 января исполняется пять месяцев.

«Все, что нужно для идеального отдыха», — подписала фото многодетная мать.

Подписчики живо отреагировали на фото, оставляя в комментариях комплименты и пожелания счастья.

А Тарас Тополя поделился снимками из пустыни Сахары, где он с мальчиками побывал на экскурсии.

Напомним, Дмитрий Монатик с семьей наслаждается отдыхом на Мальдивах. Там же проводят отпуск Оля Полякова с дочками, Потап и Настя Каменских.

Фото Instagram.com/alyoshasinger

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