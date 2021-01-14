Как страшно: Анна Саливанчук изуродовала лицо ради омоложения

Актриса Анна Саливанчук, рассказавшая ранее, как ей удается совмещать карьеру и воспитывать сыновей, решилась на болезненную процедуру. Ради того, чтобы быть красивой, она изуродовала лицо уколами. Как это происходило, Анна показала в Instagram.

В Сториз актриса рассказала, что сначала она колола в голову плазму крови, чтобы улучшить рост и качество волос. Саму процедуру актриса не снимала. Говорит, что было очень больно. Чтобы достичь желаемого результата, ей придется выдержать еще девять таких процедур.

Затем Анна показала результат терапии на лице. После уколов оно выглядит отекшим, в красных пятнах от инъекций.

«Как это страшно. Говорить не могу. Специально снимаю без фильтров, чтобы вы видели реальный результат. Зато потом сказали, что я буду красоткой», — рассказала Саливанчук. Она заверила, что уже после первой процедуры ушли морщинки.

Напомним, Анна в сентябре 2020 года во второй раз стала мамой. Когда малышу было два месяца, актриса подхватила коронавирус. О том, как преодолела болезнь актриса рассказала в интервью «ФАКТАМ».

Фото Instagram.com/salivanchuk.anna

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