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Шоу-бизнес

«Ты мой огурчик»: выбранный «холостячкой» Эллерт оказался в кошмарных жилищных условиях

14:27 14 января 2021
Александр Эллерт

Избранник «Холостячки» Ксении Мишиной Александр Эллерт пожаловался на «дятла», который со своим молотком мешает ему жить.

В сториз в своем Instagram Эллерт выложил несколько видео, на которых слышен звук ремонта из соседней квартиры. Александр жалуется на стучащего молотком соседа и сетует, что тот затеял что-то «важное» прямо на старый Новый год. Он несколько раз пытается рассказать что-то об условиях конкурса, но каждый раз его прерывал стук молотка.

Еще два видео посвящены более приятной теме — Эллерт готовит бутерброды Ксении Мишиной, чему она умиляется. Она не снимает его полностью, объясняя это тем, что ее мужчина сейчас «в прекрасном костюме». В кадре мелькают лишь руки Эллерта и видно, что футболки на нем точно нет. А судя по комментарию Ксении, то и всего остального тоже.

«Ты мой огурчик», — говорит Мишина, наблюдая за приготовлением бутербродов.

Ранее Александр Эллерт признался, что им с Ксенией Мишиной несколько месяцев приходилось скрывать свои отношения, а первым местом, где они появились вместе, стал супермаркет.

Фото Александра Эллерта из социальных сетей.

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