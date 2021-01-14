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Шоу-бизнес

«Так на бабушку похожа!» Jerry Heil показала «двойника» и взмолилась о парне

14:32 14 января 2021
джерри хейл

Певица Jerry Heil (Яна Шемаева) в годовщину смерти своей бабушки поделилась видеозаписью семейных разговоров. Яна вспомнила, что так и не решила тот вопрос, из-за которого переживала бабушка Евгения.

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Джерри Хейл просит, чтобы высшие силы помогли ей найти хорошего парня. «Ба, поговори там с кем-то сверху», — взмолилась она.

Фаны певицы отмечают, что Яна характером и чувством юмора очень напоминает свою бабушку.

Фото thejerryheil/Instagram

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