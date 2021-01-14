«На Мальдивах раздают?» Устроившая «горячий» тверк Каменских оконфузилась

Настя Каменских, отдыхая на Мальдивах, решила приобщить свою Instagram-аудиторию к регулярным занятиям танцами, фитнесом и аэробикой. Напомнить о постоянной рубрике «Спорт с Настей» должен был зажигательный тверк от Каменских на фоне мальдивских пейзажей.

Первая в новом году тренировка обернулась конфузом. Фолловеры Насти в соцсетях предпочли обсуждать не тверк и не спорт, а шорты Каменских, а точнее их поразительное сходство с шортами Полины Гагариной. «Вам там всем такие выдают?» — интересуются фанаты Насти в соцсетях.

Полина Гагарина сейчас тоже отдыхает на Мальдивах и, как и Каменских, регулярно демонстрирует в Instagram спортивную фигуру.

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