Лобода похвасталась впечатляющим эскортом и оконфузилась с ногами

Выступающая в России украинская певица Светлана Лобода, как и многие ее «коллеги по цеху», отдыхает в Дубае. Она выложила в сеть видео, на котором показала, с каким солидным сопровождением она передвигаетая.

Так, в сториз в своем Instagram она выложила видео, на котором певица, одетая в черное, куда-то идет с экскортом — вместе с Лободой шли, как минимум, четверо мужчин.

Также Лобода продолжает активно выкладывать в социальные сети свои отпускные фотографии. Одна из них - на пляже - тут же попала "под микроскоп" к подписчикам.

Так, в «топовый» вышел комментарий об «отфотошопленых» ногах Лободы.

Ранее певица показала фото вместе с мамой, которая также отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах. Мама Светланы Лободы сидит за своей дочкой, однако это не помешало подписчикам рассмотреть ее хорошую фигуру и стройные ноги.

Фото Светланы Лободы из социальных сетей.

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