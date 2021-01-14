Все плохо: Грачевский снова в коме

71-летнего режиссера, основателя юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского снова госпитализировали и ввели в состояние искусственной комы, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источников канала, Грачевский подключен к аппарату ЭКМО — экстракорпоральной мембранной оксигинации (следующая стадия после ИВЛ), никаких прогнозов по его выздоровлению медики не дают. Всему виной — коронавирус.

Впервые Грачевского вводили в медикаментозный сон 7 января 2021 года, однако спустя 3 дня стало известно об улучшении его состояния.

У режиссера подтверждена тяжелая форма коронавирусного заболевания.

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