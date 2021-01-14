«Может, придет Дан…» Монатик заинтриговал всех на шоу «Голос країни»

Украинский певец Олег Винник, поразивший фанов нежным жестом, заинтриговал фолловеров намеком на неизвестного звездного участника «слепых» отборов.

На видео, которым певец поделился в собственном Instagram, MONATIK допускает, что к тренерам вполне может пожаловать Алексей Потапенко (Потап) или даже Дан (тренер 9 сезона Дан Балан. — Авт.).

Как известно, в 10 сезоне настоящим сюрпризом для тренеров стало появление на сцене шоу матери Дана Балана.

Напомним, ранее Виннику изрядно досталось в сети от хэйтеров, решивших, что он занял кресло Дана Балана. Также поклонники Балана требуют, чтобы его с Тиной Кароль хиты «Помнишь» и «Домой» должны обязательно прозвучать в 11 сезоне песенного шоу.

Фото tsn.ua/

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