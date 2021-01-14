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Шоу-бизнес

«Может, придет Дан…» Монатик заинтриговал всех на шоу «Голос країни»

15:44 14 января 2021
Дан Балан с мамой

Украинский певец Олег Винник, поразивший фанов нежным жестом, заинтриговал фолловеров намеком на неизвестного звездного участника «слепых» отборов.

На видео, которым певец поделился в собственном Instagram, MONATIK допускает, что к тренерам вполне может пожаловать Алексей Потапенко (Потап) или даже Дан (тренер 9 сезона Дан Балан. — Авт.).

Как известно, в 10 сезоне настоящим сюрпризом для тренеров стало появление на сцене шоу матери Дана Балана.

Напомним, ранее Виннику изрядно досталось в сети от хэйтеров, решивших, что он занял кресло Дана Балана. Также поклонники Балана требуют, чтобы его с Тиной Кароль хиты «Помнишь» и «Домой» должны обязательно прозвучать в 11 сезоне песенного шоу.

Фото tsn.ua/

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