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Шоу-бизнес

Звезда "Дизель Шоу" задумался о смене профессии из-за карантина

15:51 14 января 2021
Евгений Сморигин

Артист «Дизель Шоу» Евгений Сморигин, удививший переодеванием в наряды жены, задумался о смене профессии из-за карантина. Подбивая итоги прошедшего года, он отметил, что новые реалии заставили пересмотреть отношение к жизни.

«Мир уже не будет таким, как прежде. Осознал, что концертная деятельность может в любой момент прекратиться. Задумался о профессии повара», — поделился Сморигин.

Кстати, брат актера Александр является профессиональным поваром. Да и сам Евгений неплохо готовит и периодически делится своими фирменными рецептами в сети.

Также Евгений рассказал, что дети убедили его завести собаку. Теперь у них в доме живет щенок породы корги по кличке Коржик.

Ранее актриса Яна Глущенко раскрыла секреты подготовки «Дизель Шоу».

А художественный руководитель проекта Егор Крутоголов в интервью «ФАКТАМ» рассказал о работе во время карантина и политических амбициях.

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