Надя Дорофеева показала себя "в кайфе"

Певица Надя Дорофеева, отдыхающая вместе с мужем — телеведущим Владимиром Дантесом на Бали, показала себя «в кайфе».

В Instagram певица выложила фотографию, на которой она позирует, стоя под водопадом. «Приветики, я в кайфе», — так прокомментировала Дорофеева свое фото.

Она стоит под струями воды в купальнике. А вот выражение лица у Нади, пожалуй, не радостное. Или же ей просто очень мокро.

Это не первое «водопадное» фото пары. Ранее Владимир и Надежда побывали у водопада Канто Лампо (Kanto Lampo Waterfall), который расположен в округе Гиньяр. Пара, балансируя на скользких камнях под водопадом, слилась в страстном поцелуе, что и запечатлела камера.

«Отпускные» Дантес и Дорофеева постоянно радуют подписчиков свежими фотографиями. Так, недавно телеведущий сфотографировал свою жену, лежащую в ванне с цветами. А потом мужа фотографировала и Надя Дорофеева. Одна из подписчиц пошутила, что на первом фото Дантес «получился интереснее».

Фото Нади Дорофеевой из социальных сетей.

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