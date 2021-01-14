28.00 / 28.24 33.88 / 34.30
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Надя Дорофеева показала себя "в кайфе"

16:14 14 января 2021
Надя Дорофеева

Певица Надя Дорофеева, отдыхающая вместе с мужем — телеведущим Владимиром Дантесом на Бали, показала себя «в кайфе».

В Instagram певица выложила фотографию, на которой она позирует, стоя под водопадом. «Приветики, я в кайфе», — так прокомментировала Дорофеева свое фото.

Она стоит под струями воды в купальнике. А вот выражение лица у Нади, пожалуй, не радостное. Или же ей просто очень мокро.

Это не первое «водопадное» фото пары. Ранее Владимир и Надежда побывали у водопада Канто Лампо (Kanto Lampo Waterfall), который расположен в округе Гиньяр. Пара, балансируя на скользких камнях под водопадом, слилась в страстном поцелуе, что и запечатлела камера.

«Отпускные» Дантес и Дорофеева постоянно радуют подписчиков свежими фотографиями. Так, недавно телеведущий сфотографировал свою жену, лежащую в ванне с цветами. А потом мужа фотографировала и Надя Дорофеева. Одна из подписчиц пошутила, что на первом фото Дантес «получился интереснее».

Фото Нади Дорофеевой из социальных сетей.

178

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Анатолий Евдокименко

Подавшийся в фотомодели внук Софии Ротару «построил» родственников

maruv

MARUV высадилась в Дубае и снова обнажилась

Филипп Киркоров

Украинский телеведущий Владимир Остапчук не сдержал мата при виде Филиппа Киркорова

осадчая

«А где варенички?!» Показавшей праздничный стол Кате Осадчей пришлось оправдываться

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер