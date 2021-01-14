Старший сын Павлика признался в измене

Старший сын певца Виктора Павлика, молодая жена которого скоро подарит ему ребенка, Александр признался в измене. Он 15 лет живет со своей супругой Олесей. Но их союз мог разорваться по вине Александра.

Он рассказал, что впервые увидел свою жену на СТО в Комсомольске и не мог оторвать от нее глаз — сразу влюбился в эффектную блондинку.

«Я смотрел на нее, а она дерзко сказала мне: «Мальчик, спокойно», — вспомнил момент встречи певец.

Ему тогда было 19 лет, ей — 29. Олеся воспитывала сына от первого брака. Но Александра это не остановило. Он настойчиво добивался ее на протяжении года. И Олеся не устояла, отправила певцу сообщение.

«Меня что-то уже месяц тревожит, и я поняла, что мне тебя не хватает», — написала она. Через 4 часа Александр примчался к любимой.

С тех пор они стали жить вместе, оформили брак. В ноябре 2009 года в семье появился сын Давид, в котором родители души не чаяли. Все было замечательно. Пока Александр с головой не окунулся в шоу-бизнес и не закрутил роман с танцовщицей.

«Это правда. Был служебный роман», — признался Павлик в программе «Зірковий шлях».

Жена артиста узнала о его увлечении из СМИ.

«Вышла газета, которая раздавалась бесплатно на перекрестках и в метро. На всю газету мой фейс и рядом эта девушка. И название: «Младший Павлик променял свою жену на танцовщицу», — рассказал Александр каналу «Украина».

Сейчас Александр сожалеет, что причинил боль Олесе, и счастлив оттого, что она смогла его простить и начать жизнь с чистого листа.

«Было время, когда Леся выбросила мои вещи из дома. И я приезжал все равно ночью, ложился возле дома и спал», — откровенничает Александр.

Напомним, Александр — старший сын Виктора Павлика. Также у артиста есть дочь Кристина. Младший сын Павлика скончался от рака в августе 2020 года.

Сейчас Виктор женат на Катерине Репьяховой. Молодая жена артиста ожидает первенца.

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