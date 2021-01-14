Маколей Калкин поддержал требование вырезать Дональда Трампа из фильма «Один дома 2»

40-летний американский актер Маколей Калкин, который в детстве исполнил главную роль в культовой комедии «Один дома» и ее продолжении, поддержал требование вырезать из картины 1992-го года «Один дома 2» кадры с участием нынешнего президента США Дональда Трампа. Калкин присоединился к призыву создать соответствующую петицию. А также написал «Браво» в комментариях к посту одного из фанатов, «по многочисленным просьбам» удалившего в отрывке из фильма изображение Трампа, заменив его призрачными очертаниями.

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4 — ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021

Между тем, как сообщает Toofab, в сети прикидывают разные варианты, кем можно было бы заменить Дональда, предлагая в том числе кандидатуры Барака Обамы, Джо Байдена и даже персонажа «Звездных войн» Дарта Вейдера.

trump is not going to be happy about the new directors cut of home alone 2 pic.twitter.com/lOKjoLritG — dan mentos (@DanMentos) January 14, 2021

Reading Disney are going to digitally replace Trump in Home Alone 2 pic.twitter.com/IxWsOTNvBH — zx_spectrum 30 (@zx_spectrum 30 ) January 9, 2021

Ранее режиссер фильма Крис Коламбус рассказал, что Трамп буквально вынудил его дать ему эту эпизодическую роль. Иначе бизнесмен не соглашался разрешить съемки в принадлежавшем ему тогда роскошном нью-йоркском отеле «Плаза».

В итоге Трамп появляется на несколько секунд в холле отеля, указывая путь герою Калкина Кевину.

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