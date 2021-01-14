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Шоу-бизнес

"Меня неправильно поняли": Ольга Горбачева обратилась к пожалевшим ее после поста о маленькой груди

16:51 14 января 2021
«Меня неправильно поняли»: Ольга Горбачева обратилась к пожалевшим ее после поста о маленькой груди

Певица и телеведущая Ольга Горбачева, резко высказавшаяся в адрес хэйтеров, теперь уверяет, что их мнение, в частности, о «недостатках» фигуры, для нее ничего не значит.

Тем не менее Горбачева благодарна всем, кто стал на ее защиту в сети.

«Боюсь, вы меня неправильно поняли. И завалили словами утешения и комплиментами. Моей целью не было напроситься на них. Я достаточно любима собой, чтобы считать себя красивым Божьим созданием. И стремиться внешние дары улучшать внутренне», — написала она в Instagram, объяснив, что хотела лишь, чтобы ее фолловеры, у которых могут быть проблемы с самомнением, «поддержали себя».

«Не меня. Я справляюсь. И вы справитесь. Когда перестанете верить в то, что чужие слова о вас является реальностью. Когда поймете, как важно не позволять ограничивать уровень своего Великолепия», — заверила известный пропагандист позитивного настроя.

Напомним, вызвавшее критику хэйтеров фото певицы было сделано на Бали, где они с мужем отдыхают по примеру других украинских знаменитостей.

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