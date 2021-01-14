Экс-солист «На-На» пригрозил расправой Бари Алибасову

Бывший вокалист группы «На-На» Валерий Юрин угрожает расправиться с основателем коллектива Бари Алибасовым. Об этом сообщает ФАН.

«Постоянно приходят сообщения от Юрина, где он обещает расправиться с нами. В контексте подобных сообщений подозрения о недавнем загадочном падении Алибасова с лестницы напрашиваются сами. Не исключено, если это падение или избиение (пока еще не ясно) — дело рук экс-солиста Валерия Юрина и бывшего директора коллектива Андрея Назарова, а также Ольги Шукшиной, которые действуют под управлением ее адвоката — Юлии Вербицкой-Линник», — заявил пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Он предоставил запись аудиозапись и сказал, что на ней зафиксирован голос Юрина.

Валерий Юрин

С продюсером согласен и сын Алибасова, который утверждает, что в мае и июне 2020 года его отца насильно спаивали.



«Три недели я собирал доказательства, улики, собирал видеозаписи, аудиозаписи. Теперь количество улик позволяет мне возбудить против этой троицы уголовное дело», — сказал Алибасов-младший.

Ранее сообщалось, что полицейские обнаружили Алибасова мертвецки пьяным.

Фото В. Юрина: Global Look Press

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