28.00 / 28.24 33.87 / 34.29
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Экс-солист «На-На» пригрозил расправой Бари Алибасову

18:03 14 января 2021
Бари Алибасов

Бывший вокалист группы «На-На» Валерий Юрин угрожает расправиться с основателем коллектива Бари Алибасовым. Об этом сообщает ФАН.

«Постоянно приходят сообщения от Юрина, где он обещает расправиться с нами. В контексте подобных сообщений подозрения о недавнем загадочном падении Алибасова с лестницы напрашиваются сами. Не исключено, если это падение или избиение (пока еще не ясно) — дело рук экс-солиста Валерия Юрина и бывшего директора коллектива Андрея Назарова, а также Ольги Шукшиной, которые действуют под управлением ее адвоката — Юлии Вербицкой-Линник», — заявил пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Он предоставил запись аудиозапись и сказал, что на ней зафиксирован голос Юрина.

Валерий Юрин

С продюсером согласен и сын Алибасова, который утверждает, что в мае и июне 2020 года его отца насильно спаивали.

«Три недели я собирал доказательства, улики, собирал видеозаписи, аудиозаписи. Теперь количество улик позволяет мне возбудить против этой троицы уголовное дело», — сказал Алибасов-младший.

Ранее сообщалось, что полицейские обнаружили Алибасова мертвецки пьяным.

Фото В. Юрина: Global Look Press

331

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
осадчая

«А где варенички?!» Показавшей праздничный стол Кате Осадчей пришлось оправдываться

Анатолий Евдокименко

Подавшийся в фотомодели внук Софии Ротару «построил» родственников

Филипп Киркоров

Украинский телеведущий Владимир Остапчук не сдержал мата при виде Филиппа Киркорова

Олег Винник

И спавшие с плеч бретельки: Винник обнял жену на страстном моменте песни

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер