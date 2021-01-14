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"Борьба с короной истощают даже самых сильных": муж и мама Алены Мозговой заразились коронавирусом

19:10 14 января 2021
«Борьба с короной истощают даже самых сильных»: муж и мама Алены Мозговой заразились коронавирусом

Продюсер Алена Мозговая, которая ранее резко высказалась в адрес команды президента Зеленского, сообщила в соцсети об инфицировании супруга Владимира Ткаченко (сценическое имя — Дэвид Аксельрод) и матери Виолетты Мозговой.

В своем Facebook Мозговая попросила друзей написать мужу «что-то позитивное, искреннее, доброе», отметив, что борьба с коронавирусным заболеванием истощает всех, даже самых сильных.

Маме же Алена пожелала «короны только на голове».

Напомним, ранее стало известно об инфицировании беременной украинской телеведущей Василисы Фроловой.

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