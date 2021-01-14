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"Да что же это происходит!": Лера Кудрявцева эмоционально отреагировала на смерть Грачевского

22:54 14 января 2021
«Да что же это происходит!»: Лера Кудрявцева эмоционально отреагировала на смерть Грачевского

Российская телеведущая Лера Кудрявцева эмоционально отреагировала на смерть создателя тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. В своем Instagram она призналась, что не помнит покойного грустным, с ней он всегда был в хорошем настроении, добрый, внимательный.

«Что же это такое, да что же это происходит? Боря, дорогой, ты подарил столько улыбок и тепла людям, пусть тебе там будет тепло», — написала Кудрявцева.

Напомним, у Кудрявцевой недавно также подтвердилась коронавирусная инфекция.

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