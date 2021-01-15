«А почему у девочки глазки заплаканные?» Валерия показала падчерицу и разозлилась на вопрос

Российская певица Валерия, ставшая в новом году бабушкой, опубликовала в Instagram фото с дочерью своего мужа Иосифа Пригожина Лизой.

В день рождения Лизы звездная мачеха вспомнила, что познакомилась с девочкой, когда той было 10 лет и приняла ее всем сердцем.

Певица отметила доброту, ум, вдумчивость, целеустремленность и остроумие своей падчерицы.

«Она по-настоящему пришла в мою жизнь, когда ей было лет 10, но уже тогда я понимала, что эта девочка вот прям моя — моя. Чем больше лет проходит, тем сильнее я ценю наши отношения». — рассказала Валерия.

Певица утверждает, что дружна с Лейлой, мамой Лизы, — «все происходит на уровне химии—вот мы все родные люди и все тут».

«Девочка наша, желаю тебе достичь самых больших высот, чтобы осуществились все твои самые амбициозные планы. Я знаю, что ты очень много учишься, не теряешь ни секунды своей жизни, и при всем этом желаю тебе стать немного легкомысленнее, потому что так много заниматься в твоем возрасте вредно. Люблю тебя, восхищаюсь тобой и очень дорожу нашими отношениями», — пожелала Валерия дочери супруга.

Поклонники оценили такое теплое и трогательное отношение певицы к падчерице. Но были и такие, кто вдруг обратил внимание на глаза девочки, назвав их заплаканными. На что Валерия довольно резко ответила, чем спровоцировала новую реплику по этому поводу.

Ранее Валерия уже ставила на место своих подписчиков, которые писали грубые, а иногда и хамские, реплики на ее странице в соцсети.

Напомним, в марте 2014 года Валерия подписала письмо в поддержку политики президента России Владимира Путина в отношении Украины. 8 августа 2015 Министерство культуры Украины внесло певицу Валерию была внесена в «черный список» лиц, нежелательных для въезда в нашу страну.

В августе 2016 года Иосиф Пригожин, продюсер и муж певицы, заявил, что никаких подписей в поддержку агрессивной политики Путина ни он, ни Валерия не ставили. При этом на момент заявления их фамилии значились в указанном письме Министерства культуры РФ.

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