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Шоу-бизнес

Бросившая мужа Асмус сделала ему «подарок»

8:11 15 января 2021
Харламов, Асмус и дети

Российские актеры Кристина Асмус и Гарик Харламов, недавно ярко отпраздновавшие день рождения дочери Анастасии, вновь встретились. Асмус с дочкой пришли на фильм, в котором Харламов сыграл колобка.

Актриса разрекламировала картину, назвав ее новогодней сказкой. По ее словам, сценарий остроумный, невероятно красивые пейзажи, завораживающая музыка, прекрасный актерский ансамбль — все это создает прекрасное настроение как детям, так и родителям.

Асмус пришла в кинотеатр с дочкой и племянницей и планируют посмотреть фильм еще раз.

В сети отметили, что родители у Насти отличные. Несмотря на личные разногласия, они делают все, чтобы девочка общалась как с мамой, так и с папой и не чувствовала себя обделенной родительской любовью.

Кристина Асмус и Гарик Харламов разошлись летом прошлого года. Популярный комик якобы уже сделал предложение другой актрисе.

Отметим, Гарик Харламов не только активно работает в сфере шоу-бизнеса и снимается в кино, но и участвует в политической жизни России. Так в ходе президентских выборов в РФ в 2018 году он был доверенным лицом Владимира Путина и членом инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру действующего президента.

Фото Instagram/asmuskristina

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