Известная модель сдала 18-летнего сына в интернат для умственно отсталых детей

Популярная британская модель, певица, телезвезда, дизайнер и бизнес-леди Кэти Прайс, известная также под псевдонимом Джордан, отдает своего 18-летнего сына Харви в интернат для детей с отклонениями в умственном развитии.

Харви родился в мае 2002 года от непродолжительных отношений модели с темнокожим футболистом Дуайтом Йорком. Мальчик появился на свет частично слепым. Он также страдает аутизмом и синдромом Прадера-Вилли, при котором наблюдается задержка психического развития, ожирение, повышенная сонливость. Отец не принимает никакого участия в воспитании сына. А миниатюрной 42-летней Кэти все труднее справляться с Харви, рост которого — 1,88 метра, а вес уже превысил 180 килограммов.

Модель призналась в интервью изданию The Sun, что решение далось ей нелегко, и что предстоящая разлука с Харви разбивает ей сердце. Она не хочет, чтобы он думал, будто бы мама пытается избавиться от него. Но ей приходится действовать в его же интересах.

Помимо всего прочего, она опасается за безопасность сына. Иногда у него бывают непредсказуемые приступы — особенно, если он слышит громкие звуки. При этом он может биться головой об стену, разбивать окна. Он также закатывает истерики, если его ограничивают в еде.

«Известны случаи, когда людей с аутизмом арестовывали. А, когда их задерживают, они сходят с ума, и их принудительно изолируют в лечебницах. Вот почему я хочу найти для него подходящий колледж: если когда-нибудь с ним возникнут подобные проблемы, я смогу вмешаться», — сказала она.

Кэти говорит, что гордится своим старшим ребенком, который ежедневно преодолевает горы и преграды, которые другие люди обходят с легкостью.

В интернате, где Харви пробудет до 25 лет, ему обеспечат соответствующий уход и обучат более самостоятельной жизни. Кэти надеется, что он научится быть взрослым, отвыкнет от маминой опеки и в будущем сможет найти себе работу. Ее убивает мысль, что она больше не будет видеть его ежедневно. Кэти мечтает, что Харви найдет друзей и будет проводить с ними выходные. Но, если у него не будет других планов, он может приезжать домой на укиэнды, когда захочет.

Помимо первенца у Прайс есть еще четверо детей. С 2005 по 2009 год она была замужем за музыкантом Питером Андре, котором родила сына Джуниора и дочь Принцесс — сейчас им, 15 и 13 лет, соответственно. От своего третьего мужа-стриптизера Кирана Хейлера у нее есть семилетний сын Джетт Ривьера Хейлер и шестилетняя дочь Барни.

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