Отращивал волосы? Необычного зятя Аллы Пугачевой показали на раритетном фото

Певица Кристина Орбакайте поздравила своего мужа Михаила Земцова с днем рождения и опубликовала фото пары в начале их отношений.

«С Днем рождения, моя любовь», — написала Орбакайте с хештегом #фотоархив #kristinaorbakaite #кристинаорбакайте #михаилземцов.

На снимке мужчина с длинными волосами, что очень непривычно. Как правило, Михаил Земцов носит короткую стрижку.

Михаилу Земцову 15 января исполнилось 43 года. Орбакайте немного старше супруга, ей 49 лет. Пара в официальном браке с 2005 года. Они познакомились в Майами. Орбакайте родила Земцову дочь Клавдию. Актриса вместе со своими родными живет в США. В России в последние годы она появляется не очень часто, в основном, по работе.

Михаил Земцов — американский предприниматель, владелец стоматологического центра. Известность у публики мужчина получил после бракосочетания с дочерью Аллы Пугачевой.

Напомним, в марте 2014 года Примадонна российской эстрады подписала обращение против травли певца Андрея Макаревича за его политические взгляды: поддержку Украины и выступления против аннексии Крыма Россией.

Фото Instagram/orbakaite_k, Instagram/iamzemtsov

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