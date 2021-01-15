Версия провала Лазарева на «Евровидении» вызвала смех читателей

Российский политический журналист Олег Кашин, который в настоящее время живет в Лондоне, вдруг на своей странице в Facebook вспомнил о провале певца Сергея Лазарева на конкурсе Евровидения в 2019 году.

Он опубликовал скриншот фото с Лазаревым из статьи об итогах конкурса с комментариями автора. Журналист снова поднял тему о якобы нетрадиционной ориентации Лазарева и романе певца с другим российским исполнителем Алексом Малиновским, которую активно муссируют российские СМИ.

Алекс Малиновский

Тогда «Евровидение» проходило в Израиле. Лазарев исполнил песню «Крик», написанную Филиппом Киркоровым.

Поддержать его приехал Алекс Малиновский, который выглядел загоревшим и накачанным. До этого обоих певцов уже видели вместе в американском Майами, где они отлично провели время. В Израиле в перерывах между репетициями Лазарев и Малиновский вместе они гуляли по улицам Тель-Авива, побывали на местном пляже.

В сети тему подхватили. Каждый из комментаторов высказал свою реакцию. Некоторые признали, что эта «новость, которую заслужили».

Напомним, во время Евромайдана Лазарев жил в центре Киева и видел происходящее в столице собственными глазами, а не в интерпретации российских СМИ. После откровенного, но довольно сдержанного интервью телеканалу «1 + 1», в котором певец заявил, что для него Крым — не Россия, и общей радости, что Крым «вернулся», он не разделяет, на него началась травля в России. Один из российских депутатов назвал Лазарева предателем и разослал письма известных продюсеров с требованием не сотрудничать с артистом.

Фото instagram.com/__malinovskiy, ruposters.ru, instagram.com/lazarevsergey

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